Темирлан Султанбеков заявил, что его машину обстреляли неизвестные

Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков заявил о совершенном на него покушении, которое произошло в ночь на 26 августа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня в 1.20, когда я возвращался с последней рабочей встречи, произошел выстрел в мою машину, именно в то место, где я всегда сижу. Дорога полностью освещена, кроме 30- 40 метров именно этого отрезка, где произошел выстрел. Выстрел был громким и точным, звук был очень сильным. Мой водитель резко усилил скорость. Через час мы решили снова съездить на это место с целью найти какие-либо следы: там были осколки от стекла, вдалеке за деревом был виден человек, когда направили на него камеру, он скрылся», — не уточняя места нападения, написал Темирлан Султанбеков.

Он предположил, что выстрел был произведен из травматического пистолета.

«Возможно, целью этой акции было испугать меня или предупредить о чем-то», — отметил лидер партии «Социал-демократы».

В милиции пока не комментируют произошедшее.

Напомним, в начале августа другой член партии Таалай Темиркулов стрелял в Алгу Кылычева. По неофициальным данным, накануне «Социал-демократы» отмечали свое избрание в БГК. Алга Кылычев отвечал за покрытие финансовых услуг артистов. Но после мероприятия выяснилось, что им так и не заплатили. В ходе выяснения отношений ссора переросла в серьезный конфликт. Депутата БГК Таалая Темиркулова водворили в ИВС.