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Происшествия

Взрыв на реке. Милиция начала досудебное производство

По факту взрыва на реке УВД Свердловского района Бишкека начало досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. «Назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы», — сообщили редакции.

В УВД эту информацию подтвердили. 

Напомним, что в результате разрыва самодельного взрывного устройства пострадали двое детей. Оба госпитализированы в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205218/
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