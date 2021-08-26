Взрыв на реке. Милиция начала досудебное производство

По факту взрыва на реке УВД Свердловского района Бишкека начало досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. «Назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы», — сообщили редакции.

В УВД эту информацию подтвердили.

Напомним, что в результате разрыва самодельного взрывного устройства пострадали двое детей. Оба госпитализированы в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей.