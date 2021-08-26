Пострадавших от взрыва в Бишкеке детей госпитализировали с осколочными ранениями

Двоих детей, накануне вечером пострадавших от взрыва на реке Ала-Арче, госпитализировали с осколочными ранениями. Об этом 24.kg сообщили в Центре экстренной медицинской помощи Бишкека.

«Обстоятельства случившегося нам неизвестны. Оба пострадавших госпитализированы в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей», — уточнили в скорой.

О детях, пострадавших при взрыве самодельного взрывного устройства, ранее сообщили в МЧС. Одному из них 10 лет, второму — 11.