Нападение на кассира SMagic. Подозреваемому запретили въезд в Россию на 10 лет

Министерство внутренних дел России запретило въезд в страну в течение 10 лет кыргызстанцу, который напал на русскоговорящую девушку в торговом центре Бишкека. Об этом пишет Russia Today.

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Отмечается, что МВД провело проверку инцидента в ТЦ «Технопарк» в Бишкеке.

По итогам принято решение о неразрешении въезда в Россию кыргызстанцу Али Алимбаеву сроком на 10 лет.

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке. В пресс-службе РУВД этот факт оставили без комментариев.

Позже на произошедшее отреагировали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и Постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Там выразили озабоченность и призвали усилить меры защиты соотечественников в Кыргызстане.