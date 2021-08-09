Главного редактора газеты «Азия Ньюс» вызвали на допрос в ГКНБ

Главного редактора газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Адиль Турдукулов.

По его словам, поводом для досудебного производства послужил пост в социальной сети.

«Главного редактора оппозиционной газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева забирают за межрегиональную рознь. А по сути, за критические регулярные публикации в отношении новой власти», — написал Адиль Турдукулов.

Он добавил, что журналист ранее извинился за свой пост, но его все равно вызвали на допрос.

Ранее Ассоль Молдокматова потребовала наказать за трайбализм журналиста Асланбека Сартбаева. По ее словам, представитель СМИ написал оскорбительный пост в отношении и. о. мэра Бишкека Таалайбека Сарыбашова. После этого ГКНБ возбудил досудебное производство.