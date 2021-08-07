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Происшествия

Начато досудебное производство в отношении главного редактора газеты «Азия Ньюс»

ГКНБ начал досудебное производство в отношении главного редактора газеты «Азия Ньюс». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, в отношении Асланбека Сартбаева начали досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

По данному факту назначена соответствующая экспертиза на предмет наличия признаков разжигания межрегиональной вражды в опубликованном Асланбеком Сартбаевым в Сети материале.

Ранее Ассоль Молдокматова потребовала наказать за трайбализм журналиста Асланбека Сартбаева. По ее словам, представитель СМИ написал оскорбительный пост в отношении и. о. мэра Бишкека Таалайбека Сарыбашова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203410/
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