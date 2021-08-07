Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за трайбализм

Ассоль Молдокматова требует наказать за трайбализм журналиста Асланбека Сартбаева. Публикацию об этом она разместила в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, представитель СМИ написал оскорбительный пост в отношении и. о. мэра Бишкека Таалайбека Сарыбашова.

«Прекратите ваши грязные посты! Не делите народ на южных и северных. Мы не позволим вам делать это. Делаете попытки устроить противостояние? Каждый гражданин страны, вне зависимости от региональной принадлежности, в силу компетентности может занимать пост. Я не знаю нового мэра, но мне противно читать такие оскорбительные строки. Какая разница откуда, из какого города и региона?» — написала Ассоль Молдокматова.