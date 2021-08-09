Драка со стрельбой между членами СДК. Депутата БГК отпустили под домашний арест

Депутата Бишкекского горкенеша Таалая Темиркулова отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

Уточняется, что такая мера пресечения избрана судом сроком на два месяца.

«Потерпевший гражданин Алга Кылычев написал встречное заявление», — сообщили редакции.

Напомним, в субботу между членами партии «Социал-демократы Кыргызстана» произошла ссора. В жилмассиве «Ак-Ордо» депутат горкенеша Таалай Темиркулов стрелял в Алгу Кылычева.

По неофициальным данным, накануне депутаты партии «Социал-демократы» отмечали свое избрание в БГК. Алга Кылычев отвечал за покрытие финансовых услуг артистов. Но после мероприятия выяснилось, что им так и не заплатили. В ходе выяснения отношений ссора переросла в серьезный конфликт. Депутата БГК Таалая Темиркулова водворили в ИВС.