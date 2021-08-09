13:07
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Драка со стрельбой между членами СДК. Депутата БГК отпустили под домашний арест

Депутата Бишкекского горкенеша Таалая Темиркулова отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

Уточняется, что такая мера пресечения избрана судом сроком на два месяца.

«Потерпевший гражданин Алга Кылычев написал встречное заявление», — сообщили редакции.

Напомним, в субботу между членами партии «Социал-демократы Кыргызстана» произошла ссора. В жилмассиве «Ак-Ордо» депутат горкенеша Таалай Темиркулов стрелял в Алгу Кылычева.

По неофициальным данным, накануне депутаты партии «Социал-демократы» отмечали свое избрание в БГК. Алга Кылычев отвечал за покрытие финансовых услуг артистов. Но после мероприятия выяснилось, что им так и не заплатили. В ходе выяснения отношений ссора переросла в серьезный конфликт. Депутата БГК Таалая Темиркулова водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203487/
просмотров: 543
Версия для печати
Материалы по теме
Драка со стрельбой между членами СДК. Состояние Алги Кылычева стабильное
Драка со стрельбой между членами СДК. Комментарий Темирлана Султанбекова
Депутата БГК водворили в ИВС. Он подозревается в нападении на Алгу Кылычева
Алга Кылычев госпитализирован с ранением. В него стрелял депутат БГК
Сторонник Алмазбека Атамбаева Алга Кылычев забросал камнями машину приятеля
С чего начал работу новый глава БГК: со встречи с застройщиками
Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова оставили под стражей
В Панфиловском районе произошла стрельба. Пострадали два человека
Стрельба в «Бета Сторес 2». Участники конфликта расходятся в показаниях
В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь
Популярные новости
Алга Кылычев госпитализирован с&nbsp;ранением. В&nbsp;него стрелял депутат БГК Алга Кылычев госпитализирован с ранением. В него стрелял депутат БГК
В&nbsp;Бишкеке мужчина набросился на&nbsp;девушку&nbsp;&mdash; кассира развлекательного центра В Бишкеке мужчина набросился на девушку — кассира развлекательного центра
Нападение на кассира SMagic. Посольство России отреагировало Нападение на кассира SMagic. Посольство России отреагировало
Обещали пассивный доход. В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;мошенничестве Обещали пассивный доход. В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
9 августа, понедельник
13:04
В Кыргызстане подростки стали жертвами развратных действий в летнем лагере В Кыргызстане подростки стали жертвами развратных дейст...
12:59
Назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане
12:37
Опасно для жизни. Отдыхающие на Иссык-Куле просят наказать арендаторов скутеров
12:17
В Бишкеке упавшее дерево разрушило детскую площадку
12:16
Драка со стрельбой между членами СДК. Депутата БГК отпустили под домашний арест