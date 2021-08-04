Оксана Безбородова: Straydogs.kg дискредитируют деятельность зоозащитников

Волонтер и глава группы «Зоозащита» Оксана Безбородова считает, что своим поведением администратор страницы Straydogs.kg не только дискредитирует деятельность зоозащитников республики, но и сводит к нулю старания людей, которые потратили годы жизни, защищая права бездомных животных. Своим мнением она поделилась с 24.kg после разразившегося скандала.

Фото предоставлено собеседницей редакции. Оксана Безбородова

Отметим, ранее в редакцию обратилась бишкекчанка Дарья Казакова. После публикации на страницах соцсетей ее фотографии из корейского ресторана она подверглась травле в интернете. Помимо оскорблений, девушке начали угрожать и физической расправой.

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«Мы люди, которые долгие годы занимаются в Кыргызстане защитой животных, знаем друг друга в лицо. Нас не так много, и все мы тесно сотрудничаем между собой. Девушка, скрывающаяся в соцсетях под страницей Straydogs.kg, появилась в нашей сфере где-то около года назад. Она была добавлена в нашу группу «Зоозащита» в Facebook. Брала однажды к своей маме на передержку щенков. Их дальнейшую судьбу мы, к сожалению, не знаем. В какой-то момент с ее стороны начались непонятные разборки, грязь, клевета, агрессия и негатив. По просьбе остальных участников группы мне пришлось ее заблокировать», — рассказала Оксана Безбородова.

По ее словам, последней каплей терпения стали оскорбления и постоянные переходы на личности.

Волонтер отметила, что по сей день никто даже не знает настоящего имени этого человека. «Изначально на Facebook она была под ником Джина Лоллобриджида, потом Нурзад, потом она стала представляться людям Камиллой. Теперь публикует посты под ником Straydogs.kg. Человек без реального имени, реальной фамилии и фотографий берется говорить от лица всего сообщества зоозащитников страны», — возмущена она.

Начав свою деятельность с борьбы против отстрела бездомных животных, анонимный пользователь страницы, по уверению Оксаны Безбородовой, быстро переключилась на борьбу с самими волонтерами и неугодными.

«Непонятно, по какому праву она взяла на себя роль некоего прокурора, надзирателя, требующего отчетов от официальных фондов и устраивающего публичную порку тем, кто ей не понравился. Она постоянно выливает грязь на тех, кто занимается реальным делом. При этом, насколько мы понимаем, сама живет в Германии и как таковой реальной помощи бездомным животным Кыргызстана не оказывает», — говорит зоозащитница.

Она уверяет, что ситуация с травлей бишкекчанки в Сети стала последней каплей. Представители официальных фондов защиты прав животных намерены выступить по этому поводу с заявлением.

«Из-за подобных выходок простые обыватели, далекие от темы люди, начали считать нас, настоящих зоозащитников, какими-то ненормальными. Даже термин появился — «зоошиза». Это ужасно, и это наносит непоправимый вред общему делу и сообществу. Спускать такое с рук мы не намерены, кто бы ни скрывался за этой страницей», — подытожила Оксана Безбородова.

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В конце беседы она заметила, что к организации мирного митинга против отстрела бездомных животных, запланированного на 4 августа у здания мэрии Бишкека, Straydogs.kg никакого отношения не имеет.

Редакция предложила администратору страницы Straydogs.kg озвучить свою позицию по случившемуся. От этого предложения она отказалась.

Столкнувшаяся с травлей в Сети Дарья Казакова, напомним, ранее сообщила 24.kg, что она консультируется с юристом и рассматривает вариант подачи заявления как в правоохранительные органы, так и в суд.