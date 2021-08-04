10:53
USD 84.71
EUR 100.66
RUB 1.16
Происшествия

Оксана Безбородова: Straydogs.kg дискредитируют деятельность зоозащитников

Волонтер и глава группы «Зоозащита» Оксана Безбородова считает, что своим поведением администратор страницы Straydogs.kg не только дискредитирует деятельность зоозащитников республики, но и сводит к нулю старания людей, которые потратили годы жизни, защищая права бездомных животных. Своим мнением она поделилась с 24.kg после разразившегося скандала.

предоставлено собеседницей редакции
Фото предоставлено собеседницей редакции. Оксана Безбородова

Отметим, ранее в редакцию обратилась бишкекчанка Дарья Казакова. После публикации на страницах соцсетей ее фотографии из корейского ресторана она подверглась травле в интернете. Помимо оскорблений, девушке начали угрожать и физической расправой.

Читайте по теме
Бишкекчанку затравили в интернете за фотографию из корейского ресторана

«Мы люди, которые долгие годы занимаются в Кыргызстане защитой животных, знаем друг друга в лицо. Нас не так много, и все мы тесно сотрудничаем между собой. Девушка, скрывающаяся в соцсетях под страницей Straydogs.kg, появилась в нашей сфере где-то около года назад. Она была добавлена в нашу группу «Зоозащита» в Facebook. Брала однажды к своей маме на передержку щенков. Их дальнейшую судьбу мы, к сожалению, не знаем. В какой-то момент с ее стороны начались непонятные разборки, грязь, клевета, агрессия и негатив. По просьбе остальных участников группы мне пришлось ее заблокировать», — рассказала Оксана Безбородова.

По ее словам, последней каплей терпения стали оскорбления и постоянные переходы на личности.

Волонтер отметила, что по сей день никто даже не знает настоящего имени этого человека. «Изначально на Facebook она была под ником Джина Лоллобриджида, потом Нурзад, потом она стала представляться людям Камиллой. Теперь публикует посты под ником Straydogs.kg. Человек без реального имени, реальной фамилии и фотографий берется говорить от лица всего сообщества зоозащитников страны», — возмущена она.

Начав свою деятельность с борьбы против отстрела бездомных животных, анонимный пользователь страницы, по уверению Оксаны Безбородовой, быстро переключилась на борьбу с самими волонтерами и неугодными.

«Непонятно, по какому праву она взяла на себя роль некоего прокурора, надзирателя, требующего отчетов от официальных фондов и устраивающего публичную порку тем, кто ей не понравился. Она постоянно выливает грязь на тех, кто занимается реальным делом. При этом, насколько мы понимаем, сама живет в Германии и как таковой реальной помощи бездомным животным Кыргызстана не оказывает», — говорит зоозащитница.

Она уверяет, что ситуация с травлей бишкекчанки в Сети стала последней каплей. Представители официальных фондов защиты прав животных намерены выступить по этому поводу с заявлением.

«Из-за подобных выходок простые обыватели, далекие от темы люди, начали считать нас, настоящих зоозащитников, какими-то ненормальными. Даже термин появился — «зоошиза». Это ужасно, и это наносит непоправимый вред общему делу и сообществу. Спускать такое с рук мы не намерены, кто бы ни скрывался за этой страницей», — подытожила Оксана Безбородова.

Читайте по теме
Бродячие собаки. Отстреливать нельзя сохранить

В конце беседы она заметила, что к организации мирного митинга против отстрела бездомных животных, запланированного на 4 августа у здания мэрии Бишкека, Straydogs.kg никакого отношения не имеет.

Редакция предложила администратору страницы Straydogs.kg озвучить свою позицию по случившемуся. От этого предложения она отказалась.

Столкнувшаяся с травлей в Сети Дарья Казакова, напомним, ранее сообщила 24.kg, что она консультируется с юристом и рассматривает вариант подачи заявления как в правоохранительные органы, так и в суд.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203056/
просмотров: 796
Версия для печати
Материалы по теме
Медиков жалко. Почему волонтеры готовят еду тем, кто работает в красных зонах
Бишкекчанку затравили в интернете за фотографию из корейского ресторана
Волонтеров Кыргызстана обучают урегулированию возможных конфликтов на выборах
Неизвестный застрелил собаку главы фонда «Бугу-Эне» Салтанат Сеитовой
Думала, научить баскетболу могу только я. Почему Огата Мисузу выбрала Кыргызстан
В Бишкеке возобновили отстрел собак
Мест в больницах нет. Тяжело болеющим горожанам оказывают медпомощь в машинах
Помогите ребенку! На спасение Аруузат требуется еще 115 миллионов сомов
Медики в красных зонах Бишкека голодают. Помощь снова пришла от волонтеров
Третья волна. Минздравсоцразвития запустило электронный портал для волонтеров
Популярные новости
Тело пропавшей на&nbsp;Иссык-Куле Варвары Конопасевич нашли в&nbsp;ущелье Каракола Тело пропавшей на Иссык-Куле Варвары Конопасевич нашли в ущелье Каракола
Задержание полковника Таалайбека Нуралиева. Что известно о&nbsp;первом замглавы ГСИН Задержание полковника Таалайбека Нуралиева. Что известно о первом замглавы ГСИН
МЧС предупреждает об&nbsp;опасности. В&nbsp;Сокулукском районе прорвало горное озеро Акпай МЧС предупреждает об опасности. В Сокулукском районе прорвало горное озеро Акпай
По&nbsp;факту коррупции задержан первый зампред ГСИН Таалайбек Нуралиев По факту коррупции задержан первый зампред ГСИН Таалайбек Нуралиев
Бизнес
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
Beeline дарит подарки и&nbsp;приятные бонусы в&nbsp;честь дня рождения! Beeline дарит подарки и приятные бонусы в честь дня рождения!
Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в&nbsp;&laquo;Керемет Банк&raquo;! Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в «Керемет Банк»!
4 августа, среда
10:49
Последствия засухи. Урожай зерновых, по прогнозам, снизится до 35 процентов Последствия засухи. Урожай зерновых, по прогнозам, сниз...
10:49
Задержание Темира Сариева незаконно, заявляют юристы правовой клиники «Адилет»
10:45
Женщина утонула, пытаясь помыть руки в реке Чичкан
10:44
Началась реконструкция автодороги Балыкчи — Барскоон
10:40
Для зараженных COVID-19 свободны 466 коек в медучреждениях Бишкека