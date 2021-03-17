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Общество

Бродячие собаки. Отстреливать нельзя сохранить

Аксыйском районе на минувшей неделе нашли тело младенца. На трупе обнаружены следы укусов собак. Мертвого новорожденного обнаружили жители села Уч-Коргон. Мальчик был без одежды, лицо и руки частично разодраны. В УВД Джалал-Абадской области выясняют подробности происшествия, в частности устанавливают, при каких обстоятельствам погиб ребенок.

Этот случай вновь поднял в обществе дискурс о бродячих собаках. Сторонники и противники отстрела животных вновь ломают копья, споря о том, какой способ решения проблемы самый действенный и гуманный.

24.kg выслушало все мнения.

От безысходности

Отстрел собак — это вынужденная мера, считают сотрудники муниципального предприятия «Тазалык». Каждое утро они объезжают Бишкек и ликвидируют стаи бродячих псов.

«Раньше мы работали за оклад, но с 2015 года систему оплаты труда изменили — стали выплачивать за каждую тушу. У сотрудников появилась материальная заинтересованность, — рассказали в МП.

За последние три года в столице убито более 35 тысяч бродячих собак.

Отстрелом собак занимаются сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» с охотничьими навыками, у которых есть лицензия. Зачистка проводится рано утром — с 4.00 до 8.00. Есть также комиссионные отстрелы, когда группа выезжает на место по звонку горожан. Туши отправляют на захоронение на Бишкекский санитарный полигон, где их сжигают в яме Беккари — в специальном сооружении для утилизации и обеззараживания трупов животных.

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По словам начальника юридического отдела МП «Тазалык» Розы Манаповой, в Кыргызстане нет пунктов передержки собак.

«Сейчас в городе насчитывется большое количество бездомных животных, на которых жалуются горожане, контроля нет. Мы вынуждены их отстреливать, в том числе чтобы предотвратить инфицирование людей», — отметила она.

Нападения собак

Но животных в городе меньше не стало. Тем не менее некоторые горожане тоже считают отстрел самым эффективным способом борьбы с уличными собаками.

Житель Бишкека Ильзбек Кермалиев отмечает, пока в Кыргызстане отсутствует контроль над бродячими животными, взрослые и дети подвержены опасности.

"В жилмассивах очень много уличных собак. Многие жители новостроек бояться за своих детей. Если собака укусит ребенка и не дай Бог она будет бешенной, кто будет отвечать? Никто! Когда я учился в школе, мою одноклассницу укусил бродячий пес. Она скончалась в больнице. Врачи не смогли ее спасти. Кто тогда ответил? Я люблю собак, но они бывают опасны«,- рассказал мужчина.

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Были случаи, когда собака напала на иностранца в центре столицы. Об этом случае написал в соцсети бизнесмен и активный пользователь соцсетей Сумсарбек Мамыралы. По его словам, случай произошел с гражданином Британии на улице Тыныстанова.

«Забегает британец с испуганными глазами, неразборчиво говорит, что его покусала уличная собака. Он в панике, просит помочь, не знает, куда ехать и кому звонить. Тут же обрабатываю, вызываю такси, отправляю с (ангологоворящей) сотрудницей в поликлинику. Созваниваюсь с врачом, три раза все подробно рассказываю, сделали укол, обработали рану», — написал он.

Нападение бродячих псов зафиксировали и два года назад в Араванском районе Ошской области. Бешенная собака покусала восьмерых человек. Пострадавших сразу госпитализировали в территориальную больницу с укусами на разных частях тела и вакцинировали.

В столице есть единственный реабилитационный центр, где принимают пациентов с укусами разных животных. По словам заместителя главврача Назгуль Алияскаровой, в 2018 году к ним обратились 643 человека, которых покусали бродячие собаки, в 2019-м — 671.

В 2020 году количество пострадавших меньше. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса весной бишкекчане не выходили на улицу. В прошлом году в центр обратились 1 тысяча 956 человек, из которых 432 пострадали от бродячих собак.

Отстрелы незаконны

Зоозащитники же категорически против методов городских служб по борьбе с бродячими собаками. Они неоднократно выходили на митинг с требованием создать рабочую группу по решению этого вопроса. По их словам, Кыргызстан является членом Всемирной организации по охране здоровья животных с 1994 года, однако убивают животных варварским способом.

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Активистка Кундуз Исраилова считает, что сотрудники городских служб не профессионально исполняют свою работу.

«Есть отдельный раздел, посвященный проблеме бездомных собак и где описаны гуманные способы решения этого вопроса. Отстрел не запрещен, но он должен выполняться с определенными условиями. Выстрел должен попадать в голову собаки и убийство должно подразумевать безболезненную смерть. У нас же стреляют как попало, обрекая животное на мучительную смерть», — утверждает зоощащитница.

Кундуз Исраилова также отметила, что сотрудники «Тазалыка» используют запрещенное оружие.

«К ветеринарам попадают животные с множественными мелкими дробными ранениями, это крайне жестокая мера. Эти отстрелы незаконны», — считает активистка.

Проблема остро встала примерно с 2010 года, когда были незаконно захвачены территории вокруг Бишкека. Люди, привыкшие в селах отпускать собак, ведут себя точно так же, переехав в город. Домашние питомцы со временем дичают, становятся агрессивными и могут нападать на людей.

Но при этом активисты считают: отстрел собак — бесполезная процедура и пустая трата денег.

«Этой проблемой должны были заняться еще 10 лет назад. Отстрел неэффективен в решении проблемы с бродячими собаками. Нужна стерилизация. Самая большая проблема в собаках и кошках — это их способность размножаться. Если решить эту проблему, то и их количество заметно уменьшится», — делится мнением Кундуз Исраилова.

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Зоозащитники из объединения Straydogs.kg также провели собственное расследование и нашли удивительную закономерность. В подавляющем большинстве тендеры на отстрел бездомных животных, объявляемых муниципалитетами крупных городов Кыргызстана, выигрывают депутаты местных кенешей либо связанные с ними строительные компании. Свое исследование они опубликовали в соцсетях. Судя по скриншотам, на убийство животных тратятся десятки и сотни тысяч бюджетных денег. По мнению зоозащитников, отстреливание — бизнес и бесполезная трата денег.

Решение проблемы

Профессиональный кинолог Светлана Кузнецова предлагает создать коммунальное предприятие «Центр обращения с животными». Она разработала проект, который нацелен на гуманный отлов и содержание животных. По ее словам, финансироваться он будет за счет средств городского бюджета, доходов от хозяйственной деятельности и благотворительной помощи.

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Светлана Кузнецова считает, что необходимо штрафовать владельцев за безконтрольный выгул животных и ввести налог за непосещение стрерилизации.«При центре будет работать муниципальный приют для бездомных животных и их будут передавать новым владельцам. Это и помощь потерявшимся и попавшим в тяжелую ситуацию питомцам. А также позволит вести учет, регистрацию и ведение единой электронной базы данных домашних животных в Бишкеке», — отметила кинолог.

«Помимо этого, нужно штрафовать за непрохождение регистрации питомца. Проект программы я предложила, и сейчас он находится на рассмотрении рабочей группы ЖКХ мэрии столицы», — отметила специалист.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186746/
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