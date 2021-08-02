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Агент 024

Бишкекчанку затравили в интернете за фотографию из корейского ресторана

Бишкекчанка Дарья Казакова подверглась травле в интернете после публикации ее фотографии из корейского ресторана, которую объединение зоозащитников Straydogs.kg разместило на своих страницах в Facebook и Instagram. Об этом 24.kg рассказала сама пострадавшая.

«Ко мне в гости из России приехала подруга. Она наполовину кореянка. У нас есть добрая традиция — отмечать ее приезд походом в корейский ресторан. Так было и на этот раз. 25 июня мы сходили на ужин, фотографию с которого я выложила в своем профиле в Instagram. Не знаю, как этот снимок оказался в руках Straydogs.kg, но спустя сутки они выложи его на своих страницах, сопроводив оскорбительными комментариями», — рассказала Дарья Казакова.

Девушек, которые, к слову, заказывали в тот вечер блюда из баранины, в подписи к снимкам и комментариях обозвали «собакоедками».

В личные сообщения к Дарье Казаковой начали поступать угрозы физической расправы над ней, ее супругом и ребенком.

По словам пострадавшей, это далеко не первый раз, когда администратор Straydogs.kg устраивает травлю посетителей корейских реторанов в Бишкеке. В отношении некоторых она соглашается прекратить преследование, если те прорекламируют на своих страницах в соцсетях митинг против отстрела собак, на 4 августа намеченный у здания мэрии столицы.

Редакции Дарья Казакова сообщила, что на сегодня она консультируется с юристом и рассматривает вариант подачи заявления как в правоохранительные органы, так и в суд. На момент подготовки новости травля в ее отношении не прекратилась.

Отметим, Straydogs.kg — одно из движений по защите бездомных животных в Кыргызстане, на страницах которого регулярно публикуются сообщения о жестоком обращении с ними и отстреле.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/202913/
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