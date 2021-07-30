Сель в Джети-Огузском районе. Об угрозе подтопления жилья предупреждает МЧС

В селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района поднялся уровень воды в реке Чон-Кызыл-Суу. Возникла угроза затопления домов и подвесного моста. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

«На месте происшествия задействованы экскаватор, КамАЗ, пять сотрудников МЧС, около 20 местных жителей. Ликвидация последствий стихийного бедствия продолжается», — проинформировали в ведомстве.

Из-за поднявшегося уровня реки грязевые потоки размыли и затопили дорогу близ села.

«В настоящее время в каналах проводятся очистительные работы для уменьшения объема воды. Задействованы один погрузчик, два самосвала и 30 сотрудников районного управления водных ресурсов», — отметили в МЧС.

Фото из интернета. Последствия селя в Джети-Огузском районе

Напомним, сегодня в 4.30 в Иссык-Кульской области, в Балыкчи, на перевале Кескен-Бель, в селах Кара-Талаа и Оттук Тонского района обильные дожди вызвали сели.

На северном и южном побережьях размыты трассы Бишкек — Каракол и Балыкчи — Каракол. Движение по ним затруднено. На место происшествия срочно выехал глава МЧС Бообек Ажикеев. Позже стало известно, что от грязевых потоков пострадал и Джети-Огузский район.