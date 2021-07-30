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Происшествия

Сель в Иссык-Кульской области. От стихии пострадал и Джети-Огузский район

Помимо Тонского района Иссык-Кульской области, от селевых потоков пострадал и Джети-Огузский район. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе МЧС.

Судя по кадрам, снятым очевидцами, в районе долины Кок-Жайык селевые потоки размыли автотрассу.

В ведомстве пообещали позже сообщить подробности.

Напомним, сегодня в 4.30 в Иссык-Кульской области, в Балыкчи, на перевале Кескен-Бель, в селах Кара-Талаа и Оттук Тонского района обильные дожди вызвали сели.

На северном и южном побережьях размыты трассы Бишкек — Каракол и Балыкчи — Каракол. Движение по ним затруднено. На место происшествия срочно выехал глава МЧС Бообек Ажикеев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202672/
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