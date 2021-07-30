Сель в Балыкчи. На место срочно выехал глава МЧС Бообек Ажикеев

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев срочно выехал в Иссык-Кульскую область на место ликвидации сошедшего минувшей ночью в Тонском районе селя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава министерства будет лично контролировать ход проводимых работ. На место также прибыл начальник управления МЧС по Иссык-Кульской области Замирбек Жумагазиев. Очистные работы с утра проводят 15 спасателей Балыкчинского городского отделения МЧС, две машины спецтехники и 20 спасателей Тонского районного отделения МЧС», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что на северном побережье дорога подтоплена, но все еще открыта для проезда транспорта. На южном, на 35-м километре трассы Балыкчи — Каракол, дорожное полотно разрушено. Машины проезжают этот участок с затруднением.

Напомним, сегодня в Иссык-Кульской области в 4.30 в Балыкчи и на перевале Кескен-Бель, в селах Кара-Талаа и Оттук Тонского района обильные дожди вызвали сели. Размыта трасса Бишкек — Каракол.