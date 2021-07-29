Из гостиницы в Оше выселяют 80 семей. Они устроили потасовку с судисполнителями

В Оше между жителями бывшей гостиницы «Ак-Моор» и судисполнителями произошла потасовка. Об этом 24.kg сообщил адвокат жителей Тологон Келдибаев.

По его словам, в здании проживает около 80 семей, это 380 человек.

«Эта гостиница раньше принадлежала акционерному обществу текстильной промышленности. Там жили работники этой сферы. Но после распада Союза здание перешло в частные руки. С того момента между жителями и владельцем гостиницы идут судебные разбирательства. Садыр Жапаров во время предвыборной кампании обещал решить вопрос жителей, если он станет главой государства», — говорит юрист.

Он отметил, что жители не оплачивали аренду за проживание, платили только за коммунальные услуги. Ошский городской суд вынес решение о выселении всех 80 семей.

«Но куда они пойдут? Здесь проживают пенсионеры, инвалиды, люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им просто некуда идти. Если их выселят, они намерены выйти на центральную площадь города и там жить», — добавил Тологон Келдибаев.