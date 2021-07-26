В городе Ош задержали водителя-телохранителя кримавторитета Дженго

В Оше задержан водитель-телохранитель кримавторитета Дженго. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 23 июля в Оше задержали подозреваемого в хулиганстве М.А. ,1995 года рождения.

Отмечается, что М.А. ранее был судим, состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ, является водителем-телохранителем «положенца» по городу Ошу и Ошской области по прозвищу Дженго.

Как уточнили в ведомстве, 10 июля 2021 года водитель-телохранитель по предварительному сговору вместе с группой лиц возле одного из кафе города, угрожая ножом, избил жителя села Куршаб, после чего отобрал барсетку, в которой находились $1 тысяча 600 и 48 тысяч сомов.

Факт зарегистрирован по статье 266 «Хулиганство» Уголовного кодекса КР.

Помимо этого, задержан 26-летний Р.А., житель Ошской области. Подозреваемые водворены в ИВС.