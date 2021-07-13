В Аксы селевой поток унес восемь человек, шестеро погибли

В сельском округе Ак-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области селевой поток унес восемь человек. Тела шестерых нашли. Поиски еще двоих продолжаются. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

По данным ведомства, к ним поступила информация о том, что на джайлоо Мал-Калды сель унес несколько жителей. В том числе ребенка — жителя села Таштак айыльного аймака Жаны-Жер, 2016 года рождения.

Отмечается, что сель сошел в двух местах: в селе Жолборсту стихия разрушила мост и размыла дороги. В 20.30 из-за обильного ливня сель размыл дорогу, ведущую на джайлоо Мал-Калды.

Фото пресс-службы МЧС. Поиски продолжаются

К 23.40 спасателям удалось найти тела шестерых человек. Поиски ребенка и еще одного пострадавшего продолжаются.