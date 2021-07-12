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В ГСИН уверяют, при освобождении Чынгыза Жумагулова нарушений не было

Освобождение Чынгыза Жумагулова, в криминальных кругах известного как Доо, произошло без нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

«Жумагулов был осужден на пять лет лишения свободы, при этом конец срока наказания выпал на 11 июля — воскресенье. В соответствии с частью 2 статьи 159 Уголовно-исполнительного кодекса КР осужденные к наказанию в виде лишения свободы на определенный срок освобождаются в первой половине последнего дня срока наказания; если срок наказания оканчивается в выходной или праздничный день, осужденный освобождается от отбывания наказания в день, предшествующий выходному или праздничному дню. Согласно данной норме, он был освобожден в первой половине субботнего дня — 10 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

По мнению ГСИН, освобождение Джумагулова прошло в рамках закона и оснований для проведения внутренней проверки нет.

Отметим, что в своем объяснении пресс-служба ГСИН не указывает точного времени освобождения кримавторитета, ограничившись фразой «освобожден в первой половине дня». В то же время собственный источник 24.kg ранее указывал, что Доо был выпущен на свободу в 6.30 — в нерабочее время, что является нарушением.

Напомним, сегодня стало известно об освобождении Жумагулова. В ГСИН сообщили, что он отбыл положенное наказание. Первомайский районный суд Бишкека летом прошлого года признал виновным Чынгыза Жумагулова по статье «Хулиганство» и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Прокуратура просила назначить ему и двум его подельникам наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Чынгыз Жумагулов и еще двое членов ОПГ Камчи Кольбаева обвиняются в избиении до смерти двух членов преступной группировки. На момент совершения преступления Чынгыз Жумагулов отбывал наказание в колонии-поселении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200871/
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