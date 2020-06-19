11:18
USD 74.87
EUR 84.21
RUB 1.08
Общество

Доо Чынгыза приговорили к пяти годам лишения свободы

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении криминального авторитета Чынгыза Жумагулова.

Ранее прокурор Джениш Нуралиев просил назначить Доо Чынгызу и двум его подельникам наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Судья Адылбек Эсенбаев приговорил криминального авторитета к пяти годам лишения свободы.

Доо Чынгыз признан виновным по статье «Хулиганство».

Его подельники Марсбек Тентиев и Ильяс Айдакеев приговорены к 13 годам лишения свободы. Суд также обязал их выплатить штраф в размере 190 тысяч сомов.

Напомним, что криминальный авторитет Чынгыз Жумагулов по прозвищу Доо Чынгыз и еще двое членов ОПГ Камчи Кольбаева обвиняются в избиении до смерти двух членов ОПГ. На момент совершения преступления Чынгыз Жумагулов отбывал наказание в колонии-поселении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156648/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Прокурор просит для члена ОПГ Доо Чынгыза 15 лет лишения свободы
В Бишкеке задержали двух членов ОПГ, которых подозревают в вымогательстве
В Бишкеке члены ОПГ в течение года угрожали мужчине и вымогали у него деньги
В Сокулуке задержали подозреваемых в похищении человека. Один из них член ОПГ
В Оше обвиняемого в изнасиловании девочки члена ОПГ по прозвищу Казак осудили
Закон о противодействии ОПГ до сих пор не поступил в парламент
В Джалал-Абаде во время криминальной сходки задержаны члены ОПГ. Суд их отпустил
Отомстил за смерть отца. Задержан подозреваемый в убийстве Лимонти
В Кадамджае за мошенничество задержали бизнесмена. Он оказался членом ОПГ
Угрожал милиционерам. В Бишкеке задержали члена ОПГ по прозвищу Чач
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса умерли еще два человека В Кыргызстане от коронавируса умерли еще два человека
Бизнес
Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
Инфаркт&nbsp;&mdash; это повод еще больше заботиться о&nbsp;сердце Инфаркт — это повод еще больше заботиться о сердце
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
19 июня, пятница
11:11
В Бишкек из Египта вернулись 47 граждан Кыргызстана В Бишкек из Египта вернулись 47 граждан Кыргызстана
11:09
Доо Чынгыза приговорили к пяти годам лишения свободы
10:58
Истязание женщины в Сузаке. Сын пострадавшей встал на сторону отца
10:56
Фейки влияют на психику человека. Гульшат Асылбаева защищает свою инициативу
10:46
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8,4 миллиона человек