Доо Чынгыза приговорили к пяти годам лишения свободы

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении криминального авторитета Чынгыза Жумагулова.

Ранее прокурор Джениш Нуралиев просил назначить Доо Чынгызу и двум его подельникам наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Судья Адылбек Эсенбаев приговорил криминального авторитета к пяти годам лишения свободы.

Доо Чынгыз признан виновным по статье «Хулиганство».

Его подельники Марсбек Тентиев и Ильяс Айдакеев приговорены к 13 годам лишения свободы. Суд также обязал их выплатить штраф в размере 190 тысяч сомов.

Напомним, что криминальный авторитет Чынгыз Жумагулов по прозвищу Доо Чынгыз и еще двое членов ОПГ Камчи Кольбаева обвиняются в избиении до смерти двух членов ОПГ. На момент совершения преступления Чынгыз Жумагулов отбывал наказание в колонии-поселении.