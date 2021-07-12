Криминальный авторитет Чынгыз Жумагулов по прозвищу Доо вышел на свободу

Чынгыз Жумагулов, известный в криминальном мире по прозвищу Дoo, освобожден из мест лишения свободы. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе ГСИН.

«Он был освобожден по отбытию срока. Часть приговора сократилась, так как срок содержания в СИЗО засчитывается день за два», — уточнили в ведомстве.

Фото 24.kg. Чынгыз Жумагулов в момент задержания

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека летом прошлого года признал виновным Чынгыза Жумагулова по статье «Хулиганство» и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Прокуратура просила назначить ему и двум его подельникам наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Чынгыз Жумагулов и еще двое членов ОПГ Камчи Кольбаева обвиняются в избиении до смерти двух членов преступной группировки. На момент совершения преступления Чынгыз Жумагулов отбывал наказание в колонии-поселении.