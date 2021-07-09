Тело погибшего пограничника Хуснидина Хожиева доставят через Таджикистан сегодня

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области стабильная. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, в связи со сложным горным ландшафтом местности тело военнослужащего Хуснидина Хожиева доставят через территорию Таджикистана сегодня. Он погиб в ходе перестрелки на территории Кыргызстана.

«Отмечаем, что таджикские военнослужащие задержали только одного пограничника, вопрос о возвращении которого обсуждается в ходе переговоров пограничных представителей двух государств. С целью координации действий силовых структур на государственной границе в Баткенскую область вылетел начальник Главного штаба — первый заместитель директора Пограничной службы ГКНБ полковник Курсанбек Бекташов», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что таджикские пограничники задержали военнослужащего Кыргызстана.

Накануне примерно в 17.00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.

По данным ПС ГКНБ КР, конный пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими.