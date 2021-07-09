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Сюжет: Приграничные конфликты

Таджикские пограничники задержали военнослужащего Кыргызстана

Таджикские пограничники задержали военнослужащего Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, это произошло накануне во время перестрелки в районе перевала Чашмагильдан. Пограничника увели на территорию Таджикистана.

Пограничные представители двух государств находятся на месте перестрелки и проводят разбирательство по данному факту. Пограничный представитель по Баткенскому участку полковник Кыялбек Толонбаев потребовал от таджикской стороны вернуть кыргызского военнослужащего, задержанного в ходе инцидента. Переговоры продолжаются.

Накануне примерно в 17.00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.

По данным ПС ГКНБ КР, конный пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200498/
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