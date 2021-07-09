В перестрелке на границе погиб 27-летний пограничник Кыргызстана

В результате перестрелки на границе погиб 27-летний Хуснидин Хожиев, пограничник Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, обстоятельства его гибели выясняются. По предварительной информации, с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые. На месте находятся начальник управления Пограничной службы ГКНБ КР по Баткенской области и руководители силовых структур. Пограничные представители двух стран продолжают проводить разбирательство по данному факту.

Накануне примерно в 17.00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.

По данным ПС ГКНБ КР, конный пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими.