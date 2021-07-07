Тимур Файзиев не возместил ущерб государству. Ему изменили меру пресечения

Расследование уголовного дела в отношении генерального директора стройкомпании Elite House Тимура Файзиева продолжается, его не прекращали. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре.

По ее данным, бизнесмену изменили меру пресечения на подписку о невыезде. «По всем другим вопросам можете обращаться в Госкомитет нацбезопасности», — сказали редакции.

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В ГКНБ 24.kg опровергли слухи о том, что Тимур Файзиев возместил в бюджет государства несколько миллионов долларов. «Он ничего не возмещал, по крайней мере через наше ведомство деньги не проходили. Поскольку этим делом занимается Военная прокуратура, все данные у них», — заключили в ГКНБ.

Ранее сообщалось, что Тимур Файзиев вернулся в Кыргызстан. Он находится на Иссык-Куле, его видели в пансионате «Роял Бич».

Напомним, гендиректор стройкомпании Elite House Тимур Файзиев подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории столицы, а также в незаконном строительстве. Он был объявлен в розыск.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в Бишкекском СИЗО-1.

Дело расследует межведомственная следственная группа.