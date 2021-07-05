Гендиректор Elite House Тимур Файзиев вернулся в Кыргызстан. Его отпустили

Генеральный директор стройкомпании Elite House Тимур Файзиев вернулся в Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что подозреваемый в настоящий момент находится на Иссык-Куле. Его накануне видели в пансионате «Роял Бич».

«По некоторым данным, Тимуру Файзиеву изменили меру пресечения на подписку о невыезде», — сообщили редакции.

Когда Тимур Файзиев вернулся в Кыргызстан, неизвестно. В правоохранительных органах обещали предоставить информацию завтра.

Напомним, гендиректор стройкомпании Elite House Тимур Файзиев подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории столицы, а также в незаконном строительстве. Он объявлен в розыск. Первомайский районный суд Бишкека заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в Бишкекском СИЗО-1.

Дело расследует межведомственная следственная группа.