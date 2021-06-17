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Сюжет: ЧП в армии

Крушение вертолета. Военная прокуратура возбудила уголовное дело

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения вертолета в Ошской области. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что досудебное производство ведется по статье «Нарушение правил полетов» УК КР.

«По предварительным данным, троих пострадавших во время аварии перевели из Ошской областной объединенной больницы в БНИЦТиО. Еще один находится в Национальном госпитале. Остальные получают лечение в военном госпитале. У всех состояние стабильное», — сообщили редакции.

4 июня в Ошской области вертолет Ми-8 МТ совершил аварийную посадку. В результате ЧП пострадали 14 человек. Все они были доставлены в больницы с различными травмами.

Отметим, что разбившийся в горах Ошской области вертолет был подарен в рамках двустороннего сотрудничества с Россией. У воздушного судна, 1987 года выпуска, вышел срок эксплуатации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198029/
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