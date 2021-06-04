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Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

ЧП с вертолетом. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

В Ошскую межобластную объединенную больницу по линии скорой помощи были доставлены 14 пострадавших при крушении вертолета. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Уточняется, что пятерых пострадавших с различной степенью ожогов госпитализировали в ожоговое отделение, одного — в травматологию, троих — в нейрохирургию.

«Состояние одного расценивается как тяжелое, четверых — средней тяжести, еще четверых — относительно удовлетворительное. Все получают соответствующее лечение. Еще пять пострадавших после оказания первой медицинской помощи перенаправлены в Военный госпиталь», — сказали в Минздраве.

Ранее Минобороны сообщало о том, что на борту находилось около 10 человек, из которых три пострадали. В ведомстве назвали травмы пострадавших незначительными.

Напомним, сегодня в Араванском районе Ошской области упал вертолет Ми-8 МТ. По официальным данным, пострадали три человека. В Минобороны утверждают, что воздушное судно совершило аварийную посадку.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196519/
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