В Минобороны утверждают, что вертолет совершил вынужденную посадку

Вертолет Ми-8 МТ Сил воздушной обороны совершил вынужденную посадку в Ноокатском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Уточняется, что на борту находились около десяти человек, жертв нет. По предварительным данным, три человека получили незначительные травмы, им оказывается необходимая помощь. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

Из собственных источников 24.kg известно, что военный вертолет полностью сгорел.

«Один из пострадавших — военный летчик. Он получил ожоги и травмы. Известно, что на борту находились сотрудники ГКНБ. По некоторым данным, среди них также есть пострадавшие», — заявили редакции.

Ранее сообщалось, что вертолет Сил воздушной обороны потерпел крушение в Алайском районе Ошской области.