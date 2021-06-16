В ГКНБ рассказали, за что задержан владелец Karven

Установлен факт вывода денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ведомство ведет досудебное производство по статье «Мошенничество» УК КР. В рамках дела установлен сговор владельца ассоциации компаний «Карвен групп» Генриха Баляна с сотрудниками одного из банков с госдолей.

«Подставное лицо получило кредит в размере $2,3 миллиона под залог неликвидного недвижимого имущества с завышенной оценочной стоимостью $670 тысяч. Следствием получены неопровержимые доказательства предоставления Генрихом Баляном этой недвижимости. Оно принадлежит ему на правах частной собственности. Балян предоставил недвижимость в качестве залога, но не собирался отдавать деньги», — сказали в ГКНБ.

В ведомстве заметили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении Генриха Баляна меры пресечения. Ранее в рамках данного уголовного дела был задержан бывший заместитель председателя правления банка А.К., имеющий непосредственное отношение к совершению данного преступления.

Отметим, что в то время заместителем председателя «Росинбанка» был Александр Ким.

Накануне владельца клуба Karven бизнесмена Генриха Баляна задержали в рамках уголовного дела по факту мошенничества.