Пожар на Бишкекском санитарном полигоне не могут потушить третий день

Возникшее на Бишкекском санитарном полигоне возгорание не могут потушить уже третий день. Об этом 24.kg сообщил его директор Адиль Назаров.

«Ситуация очень тяжелая. На сегодняшний день, чтобы засыпать очаги возгорания грунтом, мы привлекли 150 грузовиков. Выгружено больше 3 тысяч тонн грунта. Однако, ликвидировать возгорание полностью не получается. Стоит подуть ветру, и свалка разгорается, словно мангал», — сказал Назаров.

По его словам, сейчас рассматривается возможность привлечения к ликвидации пожара еще 300 грузовиков.

«Все эти меры не принесут должного результата до тех пор, пока мы не добьемся введения в Бишкеке раздельного сбора и утилизации бытовых отходов. Попадая на свалку, пищевые отходы начинают гнить и выделять метан. Газ воспламеняется даже из-за осколка разбитой стеклянной бутылки. Мы вынуждены засыпать дымящиеся и тлеющие отвалы. Но, во-первых, это не эффективно. Это как тушить горящие торфяные болота. Угли тлеют глубоко под землей. Во-вторых, это опасно. Накопившиеся под отвалами газы могут взорваться», — отметил глава санитарного полигона.

Ранее в мэрии сообщили о возобновлении работ по закрытию и рекультивации свалки.

Напомним, проект по рекультивации Бишкекского санитарного полигона (БСП) и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов в столице начали готовить еще в 2011-м, кредитное соглашение подписали только в 2013 году, а ратифицировали в 2015-м. В рамках проекта ЕБРР и Евросоюз выделили 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. Из них уже освоено 10 миллионов 543 тысячи 633,72 евро, завершены или находятся на стадии завершения компоненты: «реконструкция площадок под контейнеры для сбора ТБО», «поставка контейнеров для сбора ТБО», «закупка транспортных средств для сбора ТБО», «поставка спецтехники для полигона».