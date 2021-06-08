В Бишкеке возобновят работу по закрытию и рекультивации свалки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, 18 мая после вакцинации в Бишкек вернулась первая партия подрядчиков — представителей эстонской фирмы Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS для возобновления работы по проекту «Улучшение системы управления ТБО». До середины июня этого года ожидается прибытие второй партии специалистов.