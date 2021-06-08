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Общество

В Бишкеке возобновят работу по закрытию и рекультивации свалки

В Бишкеке возобновят работу по закрытию и рекультивации свалки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, 18 мая после вакцинации в Бишкек вернулась первая партия подрядчиков — представителей эстонской фирмы Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS для возобновления работы по проекту «Улучшение системы управления ТБО». До середины июня этого года ожидается прибытие второй партии специалистов.

Все работы по проекту приостанавливались на 14 месяцев из-за пандемии, и ныне ожидается продления контракта на срок до 17 месяцев.

В мэрии отметили, что в связи с расширением территории действующей свалки на 3,8 гектара ожидается увеличение стоимости реализации проекта. «Данный вопрос будет обсуждаться с подрядчиком и инженером проекта после получения государственного акта на пользование землей и утверждения проектной документации с учетом дополнительных территорий, требующих рекультивации», — добавили в мэрии.

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По завершении проекта старая свалка полностью будет рекультивирована — покрыта 50 сантиметровым слоем глины, 20-сантиметровым плодородным слоем и превращена в сельхозугодия. Также будут установлены метаноотводы.

Напомним, проект по рекультивации Бишкекского санитарного полигона (БСП) и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов в столице начали готовить еще в 2011-м, кредитное соглашение подписали только в 2013 году, а ратифицировали в 2015-м. В рамках проекта ЕБРР и Евросоюз выделили 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. Из них уже освоено 10 миллионов 543 тысячи 633,72 евро, завершены или находятся на стадии завершения компоненты: «реконструкция площадок под контейнеры для сбора ТБО», «поставка контейнеров для сбора ТБО», «закупка транспортных средств для сбора ТБО», «поставка спецтехники для полигона».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196890/
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