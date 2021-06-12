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Происшествия

В больницу доставлен мужчина без сознания. Помогите опознать, может, его ищут

В Национальный госпиталь Министерства здравоохранения и социального развития поступил неизвестный мужчина примерно 50-55 лет. Он лежит в отделении неврологии № 2 (ПИТ).

Фото Внимание! Помогите опознать мужчину. Он доставлен в больницу, и о нем ничего неизвестно

По данным медиков, его доставила в стационар 6 июня в 15.50 бригада Центра экстренной медицины (скорой помощи). Мужчина был обнаружен прохожими на перекрестке улиц Юнусалиева и Саманчиева у дома 52/1 в бессознательном состоянии. Сотрудники госпиталя неоднократно обращались в милицию. Но до сих пор пациент не опознан и сведений о нем нет.

Врачи просят всех, кто обладает какой-либо информацией, позвонить на номерам: 622462, 666403.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197470/
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