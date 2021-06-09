Президента АУЦА Эндрю Качинса задержат при попытке выезда из страны

В случае, если президент АУЦА Эндрю Качинс попытается выехать из Кыргызстана, он будет задержан Пограничной службой ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

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Уточняется, что 3 июня Эндрю Качинсу вручено уведомление о подозрении по статьям УК КР «Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу», «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта», а также «Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах» Кодекса о проступках.

«Сегодня уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу. Для обеспечения явки наложен запрет на выезд Эндрю Качинса за пределы КР. Он имеет статус обвиняемого и не имеет права покидать территорию Кыргызстана без согласия суда», — сообщили редакции.

В Генпрокуратуре напомнили, что в марте в отношении Эндрю Качинса проведены следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых изъята посылка с медикаментами на его имя.

«Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятые по месту жительства медикаменты к психотропным веществам не относятся. Гашиш был обнаружен в металлическом измельчителе. Вес составил 0,181 грамма», — проинформировали в Генпрокуратуре.

Сегодня стало известно, что Эндрю Качинс намерен покинуть Кыргызстан. Он находится под подпиской о невыезде.

В милиции не смогли ответить на вопрос, какую ответственность понесет Эндрю Качинс, если покинет страну. В ведомстве сослались на то, что дело находится в производстве суда.

Напомним, в апреле Эндрю Качинса вызвали на допрос. Ранее на его имя пришла посылка с пакетом, где была надпись «Документы». При вскрытии выяснилось, что внутри были психотропные вещества. Иностранец не смог представить какие-либо документы на медикаменты.