Погибшим в ДТП с кортежем Садыра Жапарова оказался лечащий врач президента. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, Илгизу Усубалиеву было 37 лет. Раньше он работал ортопедом-травматологом в БНИЦТО, шесть лет оперировал, потом перешел на работу в Девятое управление ГКНБ, последняя должность — лечащий врач Садыра Жапарова.

«Пьяный водитель вылетел на скорости, первая машина, в которой был президент, успела проехать, вторая пыталась увернуться, но не получилось, удар пришелся в заднее колесо, в результате машина перевернулась много раз. Травмы Усубалиева оказались несовместимыми с жизнью», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он добавил, что троих пострадавших привезли в отделение нейротравмы в БНИЦТО, завтра одного из них прооперируют, в понедельник — второго.

У погибшего остались жена и трое детей.

«Минздрав оказал посильную помощь в организации похорон. То, что положено при смерти военнослужащего, все льготы семья получит», — добавил глава Минздрава.

Накануне во время пребывания президента Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло ДТП с участием машин сопровождения. Пострадали пять человек, один скончался.