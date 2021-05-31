Экс-главу Соцфонда Медера Ирсалиева оштрафовали на 260 тысяч сомов

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении экс-главы Соцфонда Медера Ирсалиева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Медер Ирсалиев признан виновным по статье «Соучастие в коррупции» УК КР и оштрафован на 260 тысяч сомов. Известно, что во время парламентских выборов 2020 года, используя свои полномочия, он незаконно собирал деньги со всех территориальных управлений Соцфонда. Деньги предназначались для оказания финансовой помощи политической партии «Биримдик». Медер Ирсалиев подписал соглашение о сотрудничестве.

В суде эту информацию подтвердили.

Медера Ирсалиева, напомним, задержали 19 ноября прошлого года. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о систематических поборах с территориальных подразделений Соцфонда. 17 ноября 2020-го сотрудники ГКНБ задержали его подчиненного — руководителя аппарата Соцфонда Акылбека Байдылдаева.