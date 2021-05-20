ГУВД Чуйской области. Машину фонда «Наш голос» угнал их 16-летний воспитанник

В угоне машины общественного фонда «Наш голос» подозревается их 16-летний воспитанник. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«В ходе принятых неотложных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Иссык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан подозреваемый. В ходе следствия было установлено, что преступление совершил 16-летний воспитанник данного детского дома», — уточнили в милиции.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Подозреваемый

В общественном фонде 24.kg подтвердили эту информацию. Однако отметили, что не спешат делать каких-либо выводов до окончания следствия.

Напомним, сегодня утром работники фонда обнаружили пропажу машины, припаркованной ими на ночь возле магазина «Наша грядка». Daewoo Damas 2000 года — часть проекта по социальной адаптации выпускников детских домов. С ее помощью они учились основам ведения бизнеса, благодаря ей же зарабатывали себе на жизнь.

Позже угнанный автомобиль нашли брошенным на одной из улиц села.

Отметим, ОФ «Наш голос» — некоммерческая неправительственная организация, созданная для социальной адаптации и интеграции в общество выпускников детских учреждений Кыргызстана, а также молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.