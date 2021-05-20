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Происшествия

Угнанную у выпускников детского дома машину нашли

Машину, которую минувшей ночью в Новопокровке угнали у выпускников детского дома, нашли. Угонщики бросили ее в селе возле одного из домов. Об этом 24.kg сообщили в общественном фонде «Наш голос».

«Вероятно, те, кто ее украл, увидели сообщения в соцсетях и прессе. Может, совесть проснулась, а может, просто испугались. В обстоятельствах дела теперь будут разбираться правоохранители. Мы же очень рады, что машина цела и невредима, что ее удалось отыскать, и благодарны всем, кто помогал в этом», — отметили в фонде.

ОФ «Наш голос»
Фото ОФ «Наш голос». Угнанную машину бросили возле одного из домов в Новопокровке

Напомним, сегодня утром работники фонда обнаружили пропажу машины, припаркованной ими на ночь возле магазина «Наша грядка». Daewoo Damas 2000 года — часть проекта по социальной адаптации выпускников детских домов. С ее помощью они учились основам ведения бизнеса, благодаря ей же зарабатывали себе на жизнь.

Отметим, ОФ «Наш голос» — некоммерческая неправительственная организация, созданная для социальной адаптации и интеграции в общество выпускников детских учреждений Кыргызстана, а также молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194645/
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