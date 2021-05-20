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Происшествия

В Новопокровке у выпускников детского дома угнали машину

Минувшей ночью в Новопокровке у выпускников детского дома украли машину, на которой они зарабатывали себе на жизнь. Об этом 24.kg сообщили в Общественном фонде «Наш голос».

«Угнали машину марки Daewoo Damas 2000 года с госномером О9647АХ, на которой ребята развозили продукты и зарабатывали деньги на еду, проживание и строительство своего будущего дома. Машина была припаркована возле магазина «Наша грядка», который является частью нашей программы социальной реабилитации выпускников. Пропажу обнаружили утром», — сообщили в фонде.

Сообщается также, что заявление в милицию уже подано. Свидетелей кражи либо тех, кто заметит указанную машину, просят обратиться по номеру 0771221771.

Отметим, ОФ «Наш голос» — некоммерческая неправительственная организация, созданная для социальной адаптации и интеграции в общество выпускников детских учреждений Кыргызстана, а также молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194573/
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