Ситуация на границе. По факту пыток кыргызстанцев в Таджикистане возбуждено дело

По факту пыток граждан Кыргызстана, взятых в заложники таджикской стороной 29 апреля, возбуждено досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили в Генеральной прокуратуре.

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Уточняется, что досудебное производство начато 8 мая. Факт зарегистрирован по статье «Пытки» УК КР.

«Дело расследуется ОВД Лейлекского района», — сообщили в надзорном органе.

Напомним, 29 апреля во время приграничного конфликта таджикская сторона взяла в заложники десять жителей Лейлекского района, в числе которых был глава села Интернационал Мырзабек Жумабаев. Их освободили спустя трое суток. Отметим, что официальные органы Таджикистана опровергали этот факт.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.