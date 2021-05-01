Ситуация на границе. Таджикистан освободил 10 заложников

Таджикистан освободил 10 жителей села Интернационал Лейлекского района, которые 30 апреля были взяты в заложники. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По их данным, в ходе переговоров освобождены глава села Мырзабек Жумабаев и еще девять местных жителей.

«Все освободившиеся проходят медицинский осмотр. Кроме того, Таджикистан передал и машину УАЗ, которую ранее угнали», — отметили в милиции.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Лейлекском районе Баткенской области похитили главу села Интернационал. Сведения также подтвердили в пресс-службе УВД Баткенской области. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.

Однако Таджикистан опроверг это сообщение, назвав его фейковым и провокационным.