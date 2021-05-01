21:47
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Таджикистан освободил 10 заложников

Таджикистан освободил 10 жителей села Интернационал Лейлекского района, которые 30 апреля были взяты в заложники. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По их данным, в ходе переговоров освобождены глава села Мырзабек Жумабаев и еще девять местных жителей.

«Все освободившиеся проходят медицинский осмотр. Кроме того, Таджикистан передал и машину УАЗ, которую ранее угнали», — отметили в милиции.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Лейлекском районе Баткенской области похитили главу села Интернационал. Сведения также подтвердили в пресс-службе УВД Баткенской области. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.

Однако Таджикистан опроверг это сообщение, назвав его фейковым и провокационным.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192544/
просмотров: 1049
Версия для печати
Популярные новости
Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал &laquo;Головной&raquo; Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал «Головной»
Таджикистан заявляет свои претензии на&nbsp;водные ресурсы Кыргызстана Таджикистан заявляет свои претензии на водные ресурсы Кыргызстана
Инцидент на&nbsp;границе. Сообщается о&nbsp;перестрелке пограничников в&nbsp;Лейлекском районе Инцидент на границе. Сообщается о перестрелке пограничников в Лейлекском районе
Инцидент на&nbsp;границе. В&nbsp;Кок-Таше горит несколько домов Инцидент на границе. В Кок-Таше горит несколько домов
Бизнес
На&nbsp;79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
1 мая, суббота
21:41
Ситуация на границе. Таджикистан в этом конфликте не прав — российский эксперт Ситуация на границе. Таджикистан в этом конфликте не пр...
21:19
Ситуация на границе. Таджикистан освободил 10 заложников
21:15
Нам не нужны слезы и война. Пенсионеры Бишкека несут деньги для помощи баткенцам
21:07
В Кеминском районе из ИВС сбежали двое заключенных
21:06
На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович