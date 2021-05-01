Ситуация на границе. Главу села Интернационал до сих пор держат в заложниках

Главу села Интернационал Мырзабека Жумабаева все еще держат в заложниках на территории Таджикистана. Информацию подтвердили в УВД Баткена.

Уточняется, что ведутся переговоры об его освобождении. Ранее, напомним, появилась информация о том, что в Лейлекском районе Баткенской области похитили главу села Интернационал. Сведения также подтвердили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По ее данным, военная техника, принадлежащая Республике Таджикистан, свободно ездит по центральному селу Жаны-Жерского айыльного аймака. Когда глава села Интернационал пошел удостовериться в гибели двух граждан КР вблизи этого участка, таджики взяли его в заложники.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.

Однако Таджикистан опроверг это сообщение, назвав его фейковым и провокационным.