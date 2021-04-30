Ситуация на границе. Стрельба полностью прекратилась, обстановка стабилизируется

Стрельба на кыргызско-таджикской границе полностью прекращена. Техника и тяжелое вооружение с огневых позиций передислоцируются на исходное положение. Об этом 24.kg сообщил полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

По его словам, обстановка стабилизируется. «Однако говорить о том, что ситуация полностью выровнена, пока преждевременно. Последствия боевого столкновения очень тяжелы. Отмечу, что из села Арка в Лейлекском районе таджики убрали бульдозеры», — сказал Омурбек Суваналиев.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.