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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. В Лейлекском районе вновь перестрелка

В Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе вновь ведется перестрелка. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

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Уточняется, что стрельба ведется продолжительное время — около часа.

В ведомстве отметили, что среди раненых есть сотрудники милиции.

Отметим, что в социальных сетях сообщается о захвате сел в Лейлекском районе гражданами Таджикистана. Однако эту информацию в УВД не подтвердили, но и не опровергли.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192308/
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