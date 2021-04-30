Ситуация на границе. Таджикистан сообщил о семи погибших

Число пострадавших таджикистанцев в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет более 150 человек. Об этом сообщило агентство Asia-News.

По его данным, семь человек погибли.

В Минздравсоцразвития Кыргызстана сообщили о 134 пострадавших, в том числе 13 погибших.

Напомним, очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище в Кыргызстане.