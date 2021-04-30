Ситуация на границе. Казахстан выразил озабоченность и предложил помощь

Казахстан приветствует достигнутую договоренность о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров между полномочными представителями Таджикистана и Кыргызстана, сообщает пресс-служба главы РК.

«С глубокой обеспокоенностью воспринял информацию о вооруженном столкновении на государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Кыргызский и таджикский народы являются для нас братскими, нас объединяют общая история и культурные ценности», — сообщается на сайте президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Он отметил, что государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение.

«Уверен, что руководители Кыргызстана и Таджикистана, проявив должную мудрость, сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем. Со своей стороны готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия», — подчеркнул Токаев.

Отмечается, что Казахстан считает возможным выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

За медицинской помощью уже обратились 124 пострадавших. Три человека погибли, среди них ребенок.

Вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.