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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Число пострадавших выросло до 124 человек

На 7.00 число пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составило 124 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, скончались три человека.

«25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр. Состояние у двоих пострадавших тяжелое, остальные — средней тяжести и относительно удовлетворительные», — отметили в ведомстве.

Очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192209/
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