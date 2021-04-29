Инцидент на границе. ГКНБ сообщает о нападении на пограничные посты

В местности «Головной» Баткенского района одноименной области ситуация остается напряженной. Ранее автодорога Исфара — Ворух была перекрыта гражданами Кыргызстана. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

По ее данным, с 14.05 началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон в местности «Головной». В ходе перестрелки получили ранения гражданские и военнослужащие КР.

Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также зафиксированы нападения на пограничные посты «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук».

В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения «Бору» ПС ГКНБ захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» Республики Таджикистан.

По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.