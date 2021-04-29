10:08
USD 84.80
EUR 102.40
RUB 1.13
Происшествия
Сюжет: Радиочастотный скандал

Продажа радиочастот. Самата Кылжыева приговорили к выплате штрафа

Экс-руководителя аппарата правительства Самата Кылжыева приговорили к выплате штрафа в размере 300 тысяч сомов по уголовному делу о продаже радиочастот. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
Продажа радиочастот. Экс-завотделом аппарата правительства приговорен к штрафу

Самата Кылжыева признали виновным по статье «Коррупция» УК КР. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«По предварительным данным, Самат Кылжыев содействовал в незаконном переоформлении радиочастот на ОсОО «Скай мобайл». Бывший чиновник пошел на сделку со следствием, дав показания на экс-заведующего отделом обороны аппарата правительства Азамата Араева», — сообщили редакции.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследовала уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела признаны виновными и приговорены к штрафу экс-глава ведомства Наталья Черногубова, замглавы Госагентства информационных технологий и связи Максат Джылышбаев, а также экс-завотделом обороны правительства Азамат Араев.

По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТиС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191961/
просмотров: 677
Версия для печати
Материалы по теме
Артура Халдарова приговорили к штрафу за незаконное пересечение границы
Скандал в Оперном. Директор театра отделался замечанием, артистов лишили премии
Продажа радиочастот. Экс-завотделом аппарата правительства приговорен к штрафу
Продажа радиочастот. Двоих обвиняемых приговорили к штрафу
«Альфа Телеком» выиграла два аукциона по радиочастотам
В Высшей аттестационной комиссии рассказали о своей работе
В Высшей аттестационной комиссии разделились на группы за и против руководителя
Скандал в Оперном. Комиссия завершила свою работу
Скандал в Оперном. Аида Касымалиева предлагает создать депутатскую комиссию
В Высшей аттестационной комиссии опять скандал: выступают против руководителя
Популярные новости
Мужчина, сбежавший накануне из&nbsp;Свердловского УВД Бишкека, задержан Мужчина, сбежавший накануне из Свердловского УВД Бишкека, задержан
Коррупция в&nbsp;аэропорту. Задержан еще один экс-глава компании &laquo;Манас Менеджмент&raquo; Коррупция в аэропорту. Задержан еще один экс-глава компании «Манас Менеджмент»
Словесная перепалка в&nbsp;Каинды закончилась стрельбой. Местный житель в&nbsp;больнице Словесная перепалка в Каинды закончилась стрельбой. Местный житель в больнице
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном инцидент: стороны забрасывают друг друга камнями На границе с Таджикистаном инцидент: стороны забрасывают друг друга камнями
Бизнес
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
29 апреля, четверг
10:00
Увольнение главы Минздрава. Чиновник считает это местью депутатов Увольнение главы Минздрава. Чиновник считает это местью...
10:00
Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
09:52
Третья волна COVID-19. Акции «Бессмертный полк» в Бишкеке не будет
09:45
Своевременно ремонтировать ямы на дорогах просит жительница Бишкека
09:29
Инцидент на границе. За медицинской помощью обратились четверо пострадавших