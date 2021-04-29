Продажа радиочастот. Самата Кылжыева приговорили к выплате штрафа

Экс-руководителя аппарата правительства Самата Кылжыева приговорили к выплате штрафа в размере 300 тысяч сомов по уголовному делу о продаже радиочастот. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме Продажа радиочастот. Экс-завотделом аппарата правительства приговорен к штрафу

Самата Кылжыева признали виновным по статье «Коррупция» УК КР. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«По предварительным данным, Самат Кылжыев содействовал в незаконном переоформлении радиочастот на ОсОО «Скай мобайл». Бывший чиновник пошел на сделку со следствием, дав показания на экс-заведующего отделом обороны аппарата правительства Азамата Араева», — сообщили редакции.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследовала уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела признаны виновными и приговорены к штрафу экс-глава ведомства Наталья Черногубова, замглавы Госагентства информационных технологий и связи Максат Джылышбаев, а также экс-завотделом обороны правительства Азамат Араев.

По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТиС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства.