Коррупция в аэропорту. Представителя турецкой компании водворили в СИЗО-1

Представителя турецкой компании Ксению Барабаш взяли под стражу на один месяц. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял сегодня Ленинский районный суд Бишкека.

«Ксения Барабаш проходит по уголовному делу о коррупции в аэропорту «Манас». Ее взяли под стражу на один месяц с содержанием в СИЗО-1 Бишкека», — сообщили редакции.

Отметим, что Ксения Барабаш — директор представительства турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş. в Бишкеке. Ее задержали сегодня.

По этому уголовному делу проходят экс-президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, а Нурсултан Белеков отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.