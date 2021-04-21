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Сюжет: Насилие над детьми

Кололи иглой, вырвали волосы. Девочка рассказала об издевательствах в детсаду

В частном детском саду Оша «Жасмина» систематически избивают детей и издеваются над ними. Об этом 24.kg сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова. О произошедшем она узнала из писем, присланных ей родителями пострадавших.

«Первой ко мне за помощью обратилась мать одного из избитых детей. Ее четырехлетнюю дочь избили 5 апреля за то, что она в обед отказалась ложиться спать. Женщине позвонили из детсада в 16.00 и стали рассказывать какие-то нелепые истории о том, что ребенок не хотел спать и ее решили напугать шприцем и якобы случайно укололи. Когда за дочерью заехали, чтобы забрать ее домой, увидели ужасное. Волосы вырваны, на голове ушибы, кровоподтеки и ссадины, на руке синяки, на кисти следы проколов. Администрация детсада не смогла внятно объяснить родителям происхождение этих травм», — сообщила она.

По словам Ассоль Молдокматовой, ребенок тоже рассказал о произошедшем. История записана родителями со слов дочери и публикуется в сокращении.

«После обеда, когда ушла воспитательница, за нами осталась присматривать Динара (бухгалтер детсада), она меня начала заставлять ложиться спать, она закричала: «Ты не особая!». Я пошла в туалет, потом хотела попить воды, а она разозлилась: «Здесь тебе не дом! Это хочу, то хочу!» — и потащила меня в кровать. Пришла заведующая, принесла шприц, наклонилась надо мной и пугала, что, если не усну, они сделают укол. Рядом была нянечка. Потом они ушли, и осталась одна Динара. Она разозлилась, взяла шприц, открыла иголочку и начала колоть меня в руку. Я плакала и просила этого не делать, но она еще больше злилась и продолжала колоть.

У меня текла кровь с ручки, я умоляла больше не колоть, но Динара еще сильнее разозлилась и начала вырывать мои волосы. Мне было очень страшно и больно.

Потом она взяла телефон и начала им бить меня по голове, потом взяла опять шприц и сказала: «Если сейчас не закроешь свои глаза, я тебе сделаю в них уколы». Я напугалась и, закрыв глаза, лежала так, пока не закончится тихий час», — приводит рассказ ребенка Ассоль Молдокматова.

По ее словам, этот случай в частном детском саде неединичный. Десятки матерей рассказали, что их дети также подвергались избиению и унижению. Все подтверждающие вопиющие факты документы есть. Родители пострадавшей зафиксировали побои и обратились с заявлением в милицию. Всестороннего расследования и проверки деятельности детсада требует и Ассоль Молдокматова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190941/
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